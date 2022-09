Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität CSD-Angreifer wegen Körperverletzung vorbestraft Von dpa | 04.09.2022, 10:52 Uhr

Der Tatverdächtige im Fall des tödlichen Angriffs auf einen 25-Jährigen bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster ist wegen Körperverletzung vorbestraft. Der 20-Jährige sei in der Vergangenheit wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte verurteilt worden, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.