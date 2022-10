Container Terminal Tollerort Foto: Jonas Walzberg/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Handel Cosco hat Beteiligung an Duisburger Terminal aufgegeben Von dpa | 26.10.2022, 15:09 Uhr

Der chinesische Staatskonzern Cosco hat seine Beteiligung an einem geplanten großen Containerterminal im Duisburger Hafen aufgeben. Die 30-prozentige Beteiligung der Chinesen an der Investitions- und Betreibergesellschaft des im Bau befindlichen „Duisburg Gateway Terminal“ (DGT) sei bereits im Juni auf die Duisburg Hafen AG übergegangen, teilte Duisport am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.