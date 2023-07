FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Corona wirkt sich auf statistische Lebenserwartung aus Von dpa | 25.07.2023, 09:21 Uhr | Update vor 18 Min.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Nordrhein-Westfalen ist aufgrund von Corona um drei Monate gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, zeigt die Statistik für die Jahre 2020 bis 2022, dass die durchschnittliche Lebenserwartung sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen gegenüber der letzten Berechnung von 2019/2021 um jeweils knapp drei Monate gesunken ist. Für neugeborene Mädchen liegt die Lebenserwartung in Nordrhein-Westfalen damit bei 82 Jahren und acht Monaten. Damit werden Mädchen im Schnitt etwa viereinhalb Jahre älter als neugeborene Jungen, die durchschnittlich 78 Jahre und einen Monat alt werden.