Eine medizinische Mitarbeiterin mit einem Abstrichstäbchen Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild Ermittlungen Corona-Test-Abrechnungen: Durchsuchungen in NRW und Italien Von dpa | 13.12.2022, 09:17 Uhr

Wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona-Test-Abrechnungen hat es in Nordrhein-Westfalen und Italien Dursuchungen der Polizei gegeben. Es seien auch vier Haftbefehle vollstreckt worden, teilten die Ermittler am frühen Dienstagmorgen in Köln mit. Es gehe um banden- und gewerbsmäßigen Betrug in Millionenhöhe. Das Verfahren werde von der Staatsanwaltschaft Köln geführt. Durchsuchungen in nordrhein-westfälischen Städten und im italienischen Palermo dauerten den Angaben zufolge zunächst noch an.