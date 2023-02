Corona-Schutzverordnung Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil up-down up-down Pandemie Corona-Schutzverordnung wird nicht mehr verlängert Von dpa | 25.02.2023, 12:02 Uhr

In den vergangenen drei Jahren wurde in NRW wohl kaum ein Dokument so oft besprochen wie die Corona-Schutzverordnung. Nun hat sich das Land entschieden, das Regelwerk auslaufen zu lassen. Es verbleiben nur noch wenige Corona-Maßnahmen nach Bundesrecht bestehen.