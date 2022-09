FFP2-Masken Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration up-down up-down Landesverordnung Corona-Regeln in NRW gelten bis Ende Oktober weiter Von dpa | 29.09.2022, 17:43 Uhr

Die Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen mit Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gelten vorerst weiter. Das Land werde von der Möglichkeit, verschärfte Schutzmaßnahmen anzuordnen, keinen Gebrauch machen, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag mit. Die Landesverordnung bleibe auch nach dem 1. Oktober unverändert.