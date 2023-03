FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitgeber Corona-Quarantäne: OVG verhandelt über Lohn-Entschädigung Von dpa | 10.03.2023, 01:33 Uhr

Tausende Mitarbeiter in der Fleischindustrie mussten nach behördlicher Anordnung mit Corona-Infektionen in Quarantäne. Das Land verweigerte daraufhin Entschädigungszahlungen und löste eine Klagewelle aus. Jetzt ist das NRW-Oberverwaltungsgericht am Zug.