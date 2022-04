ARCHIV - Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in NRW wieder gesunken Von dpa | 30.04.2022, 10:04 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuansteckungen in Nordrhein-Westfalen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 650,3 an - nach 695,8 am Freitag. Der bundesweite Wert lag mit 717,4 weiterhin höher.