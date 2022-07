ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Neuinfektionen Corona-Inzidenz in NRW sinkt unter 700er Marke Von dpa | 08.07.2022, 08:15 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz als Kennziffer für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen wieder unter die Marke von 700 gesunken. Am Freitagmorgen betrug sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 698,5 - nach 714,2 am Vortag. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche noch bei 773,0 gelegen. NRW lag damit erstmals seit längerer Zeit wieder knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Den Wert gab das RKI am Freitag mit 699,5 an.