Fallzahlen Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 222,7 Von dpa | 15.09.2022, 08:21 Uhr

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geht in Nordrhein-Westfalen weiter zurück. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 222,7. Vor einer Woche hatte der Wert in NRW bei 249,1 gelegen, vor vier Wochen (18.8.) bei 397,5. In den zurückliegenden 24 Stunden kamen laut RKI 8694 bestätigte neue Covid-19-Fälle und elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.