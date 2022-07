ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in NRW rückläufig bei 660,7 Von dpa | 12.07.2022, 10:15 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen mit 660,7 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt damit niedriger als am Donnerstag vor einer Woche (714,2). Bundesweit registrierte das RKI am Dienstag einen Wert von 702,4.