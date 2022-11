Corona-Test Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Neuinfektionen Corona-Inzidenz in NRW nun bei 235,4 Von dpa | 23.11.2022, 08:10 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen mit 235,4 angegeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt damit in NRW weiter höher als im Bundesdurchschnitt. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut RKI am Mittwochmorgen 177,9. Am Dienstag hatte die Inzidenz in NRW 234,6 betragen.