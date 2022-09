Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Neuinfektionen Corona-Inzidenz in NRW mit 230,0 auf Bundesniveau Von dpa | 13.09.2022, 07:34 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen hat sich auf Bundesniveau eingependelt. Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland 230,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der bundesweite Schnitt war zuletzt immer niedriger als in NRW, am Dienstag betrug er laut RKI 229,9. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW 255,7 betragen, vor vier Wochen lag sie bei rund 400.