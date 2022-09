Corona-Test Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down RKI-Werte Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 299,7 Von dpa | 28.09.2022, 09:51 Uhr

In der Corona-Pandemie hat das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen mit 299,7 angegeben. Eine Woche zuvor hatten das RKI für das bevölkerungsreichste Bundesland 228,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet. Vor vier Wochen lag der Wert in NRW bei 249,4.