Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Corona-Inzidenz in NRW geht auf 548,1 zurück Von dpa | 27.10.2022, 07:51 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter rückläufig. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert mit 548,1 ein. Am Mittwoch hatte die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch 578,5 betragen, am Donnerstag vor einer Woche waren es 642,2.