RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in NRW erneut leicht gestiegen Von dpa | 23.09.2022, 07:42 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist nach den Zahlen vom Freitagmorgen erneut leicht gestiegen. Sie erhöhte sich von 232,8 am Donnerstag auf 243,4, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch 226,7 betragen. NRW liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Wert, der am Freitagmorgen bei 294,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag.