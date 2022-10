Corona-Schnelltests Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt bei bei 628,9 Von dpa | 14.10.2022, 07:49 Uhr

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat am Freitag in Nordrhein-Westfalen bei 628,9 gelegen. Das ging aus den vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Daten hervor. Binnen 24 Stunden seien 22.379 bestätigte neue Fälle hinzugekommen und 32 Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.