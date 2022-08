ARCHIV - Der Wasserstand am Rhein an der Rheinkniebrücke und den vertrockneten Rheinwiesen ist sehr niedrig. Foto: Christoph Reichwein/dpa FOTO: Christoph Reichwein up-down up-down Trockenheit Contargo rechnet mit Schifffahrtsstopp am Rhein Von dpa | 12.08.2022, 18:45 Uhr

Der Logistik-Dienstleister Contargo rechnet wegen der anhaltenden Trockenheit damit, seine Binnenschifffahrt am Ober- und Mittelrhein in den nächsten Tagen einstellen zu müssen. Wenn der Pegel bei Kaub ab dem Wochenende wie erwartet unter 40 Zentimeter falle, sei für die Binnenschiffe eine gefahrfreie Passage nicht mehr möglich, teilte das Duisburger Unternehmen am Freitag mit. Der Betrieb am Ober- und Mittelrhein solle daher in diesem Fall aus Sicherheitsgründen weitgehend eingestellt werden. Die Schiffsflotte am Niederrhein solle über eine Landbrücke per Lastwagen Container vom Mittelrhein erhalten - die Transportkapazitäten auf dem Landweg seien allerdings begrenzt.