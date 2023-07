Coldplay Foto: Suzan Moore/PA Wire/dpa/Archivbi up-down up-down Musik Coldplay: Nächstes Jahr Konzerte in Düsseldorf und München Von dpa | 20.07.2023, 09:51 Uhr | Update vor 13 Min.

Die britische Band Coldplay gibt nächstes Jahr Konzerte in Düsseldorf, München und Wien. Im Juli 2024 stünden zwei Shows in Düsseldorf auf dem Programm, weitere Doppelshows würden ab Mitte August in München und in Wien folgen, teilte D.Live am Donnerstag in Düsseldorf mit. Damit setze die Band ihre im März 2022 begonnene „Music Of The Spheres World Tour“ fort. Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.