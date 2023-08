Prozess „Cold Case“ vor Gericht: Prozess um „Mord im Maisfeld“ Von dpa | 14.08.2023, 17:44 Uhr | Update vor 1 Std. Prozess in einem Cold-Case Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Der Mord an einer 50-Jährigen in einem Maisfeld in Meerbusch war in Vergessenheit geraten, als sich Mordermittler die Akten nach 30 Jahren noch einmal vornahmen - und prompt einen Volltreffer landeten. Nun kommt der Fall vor Gericht.