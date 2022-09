Schriftzug "Polizei" Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Cold Case: Ermittler rollen 24 Jahre alten Fall wieder auf Von dpa | 13.09.2022, 10:15 Uhr

Am 13. September 1998 wird der Stahlarbeiter Ahmet T. erschossen in seinem Keller gefunden. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Nun hoffen Duisburger Mordermittler in dem 24 Jahre alten Fall auf neue Hinweise und Erkenntnisse.