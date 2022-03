Reaktivierte Cold-Cases-Ermittler berichten FOTO: Roberto Pfeil Ermittlung Cold-Case-Ermittler finden neue Ansätze in 115 Mordfällen Von dpa | 28.03.2022, 13:49 Uhr | Update vor 42 Min.

Aus dem Ruhestand zurückgeholte Mordermittler haben bereits in 115 ungeklärten Mordfällen, auch „Cold Case“ genannt, neue Ansätze entdeckt. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf gesagt.