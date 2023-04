Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft „Coffee with a Cop“: Polizei lädt Bürger zum Cappuccino ein Von dpa | 15.04.2023, 09:06 Uhr

Die NRW-Polizei schickt das Format „Coffee with a Cop“ in eine zweite Runde und lädt Bürger in 30 Städten zum Cappuccino oder Latte Macchiato ein. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte auf Anfrage, dass die Aktion dieses Jahr wiederholt werden soll.