Henriette Reker (l-r), OB von Köln, Hendrik Wüst und Claudia Roth bei der diesjährigen CSD-Demo. Demonstration Claudia Roth: CSD ist ein Tag der Menschenrechte Von dpa | 03.07.2022

Zum Start der CSD-Demonstration in Köln haben Politikerinnen und Politiker am Sonntag Homofeindlichkeit und Gewalt verurteilt. „Überall auf der Welt, und leider auch in Deutschland, sind Extremisten am Werk, die uns unsere Freiheit nicht gönnen wollen“, sagte der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne). „Das starke Signal aus Köln ist: Wir lassen uns diese Freiheit niemals nehmen“, so der Kölner Bundestagsabgeordnete.