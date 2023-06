Bundestag Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Clankriminalität: Unionsgeführte Länder kritisieren Faeser Von dpa | 23.06.2023, 15:45 Uhr

Die Innenminister der Unionsgeführten Länder haben am Freitag in einer gemeinsamen Schaltkonferenz Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geübt. Anlass war ein Bund-Länder-Treffen am Mittwoch zum Thema Clankriminalität in Berlin, das auf Arbeitsebene - also ohne Minister - angesetzt war. Faeser hatte wenige Stunden vor Beginn in der „Bild“ angekündigt, dort persönlich eine „Allianz gegen Clans“ schmieden zu wollen. Die Unionsminister waren düpiert. NRW sagte die Teilnahme auf Intervention von Innenminister Herbert Reul (CDU) ganz ab.