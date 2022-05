ARCHIV - Die Aufschrift «Landgericht Düsseldorf» steht am Gebäude des Landgerichts. Foto: Martin Gerten/dpa FOTO: Martin Gerten Leverkusen Clan-Villa: Prozess gegen Großfamilie ab Mitte Juni Von dpa | 30.05.2022, 13:12 Uhr

Im Fall um die „Clan-Villa“ von Leverkusen soll am 15. Juni der Prozess am Düsseldorfer Landgericht beginnen. Angeklagt sind sieben Angehörige einer Großfamilie unter anderem wegen gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrugs, wie das Landgericht am Montag mitteilte.