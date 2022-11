Christkindpostfiliale in Engelskirchen Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Brauchtum Christkind beantwortet Briefe von Kindern aus aller Welt Von dpa | 14.11.2022, 07:39 Uhr

Die Wunschzettel warten: Am Montag (11.00 Uhr) eröffnet die sogenannte Christkindpostfiliale in Engelskirchen östlich von Köln. Das Christkind - so heißt es - nimmt dort rund sechs Wochen vor Weihnachten seine Arbeit auf und beantwortet zusammen mit mehreren Helfern Zuschriften von Kindern aus aller Welt.