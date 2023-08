Freizeit Chlorgasaustritt: Freibad vorsorglich geräumt Von dpa | 05.08.2023, 15:57 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Schreck für die Gäste eines Freizeitbads in Witten: Nachdem in einem Technikraum Chlorgas ausgetreten war, musste der Betrieb am Samstagmorgen vorsorglich für einige Stunden geschlossen werden. Es sei aber aus dem Technikraum kein Chlorgas nach außen gelangt, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr auf Anfrage. „Es gab draußen zu keiner Zeit eine Bedrohung der Badegäste.“