Wuppertal Chemische Reaktion in Apotheke: Drei Personen in Klinik Von dpa | 13.09.2023, 04:57 Uhr | Update vor 1 Std.

In einer Apotheke in Wuppertal hat eine chemische Reaktion einen größeren Gefahrguteinsatz ausgelöst. Als die Feuerwehr am Dienstagabend eintraf, befanden sich elf Menschen in den Räumen, die über Atemreizung klagten. Alle wurden von Rettungskräften untersucht, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.