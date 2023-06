Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Chemieunfall bei Duftstoff-Hersteller: Arbeiter verletzt Von dpa | 20.06.2023, 14:33 Uhr

Bei Reinigungsarbeiten in einem Chemieunternehmen in Dortmund haben vier Beschäftigte womöglich giftige Dämpfe eingeatmet. Das berichtete ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Es seien aus noch ungeklärter Ursache Chemikalien ausgetreten. Die vier Arbeiter des Geschmacks- und Duftstoffhersteller hätten bei dem Vorfall wahrscheinlich Dämpfe eingeatmet. Um was es sich dabei genau handele, werde noch untersucht. Sie seien „zur Abklärung und Beobachtung“ in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) über den Chemieunfall berichtet.