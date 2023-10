Telekommunikation Chefwechsel der Telekom-Großkundensparte T-Systems Von dpa | 13.10.2023, 10:37 Uhr | Update vor 1 Std. Ferri Abolhassan Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv up-down up-down

Die Großkunden-Sparte der Deutschen Telekom, T-Systems, bekommt einen neuen Chef. Wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte, wurde der Informatiker Ferri Abolhassan zum Jahreswechsel zum Telekom-Vorstandsmitglied berufen, das für diesen Bereich zuständig ist. Der frühere SAP-Manager ist schon lange bei der Telekom, zwischenzeitlich saß er in der Geschäftsführung von T-Systems. Derzeit ist der 59-Jährige in führender Funktion für den Vertrieb und Service der Telekom zuständig.