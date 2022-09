Gasimporteur Uniper Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Chef von Gasimporteur Uniper verteidigt Sponsoring Von dpa | 10.09.2022, 13:49 Uhr

Der mit Steuermilliarden gerettete Gasimporteur Uniper hat seine Sponsoring-Aktivitäten verteidigt. Man gehe mit dem Geld „maximal vorsichtig und bewusst“ um, sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Nachrichtenportals The Pioneer. „Wir sind uns bei Uniper sehr bewusst darüber, dass wir insolvent wären, wenn uns der deutsche Steuerzahler nicht helfen würde.“ Zugleich sagte Maubach, er könne nicht ausschließen, dass sein Unternehmen auch in nächster Zeit Anlass zur Kritik biete.