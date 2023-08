Kunst Chagall, Matisse, Miró: Folkwang zeigt Grafiken aus Paris Von dpa | 31.08.2023, 13:07 Uhr | Update vor 1 Std. Museum Folkwang Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Unter dem Motto „Made in Paris“ zeigt das Folkwang-Museum Grafiken in Künstlerbüchern und Mappenwerken von Künstlern wie Marc Chagall, Henri Matisse, oder Joan Miró. Die Werke seien seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der französischen Hauptstadt in Originaldrucken entstanden, sagte Ausstellungsleiter Tobias Burg am Donnerstag in Essen.