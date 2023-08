Quartalszahlen Ceconomy will Marktplatzangebot ausbauen Von dpa | 10.08.2023, 10:55 Uhr | Update vor 45 Min. Ceconomy Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) will seinen 2020 gestarteten Online-Marktplatz mit Angeboten anderer Händler beschleunigt ausbauen. Als nächstes werde das Angebot auf die Niederlande und Italien ausgeweitet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bislang bieten die Ceconomy-Töchter Media Markt und Saturn bereits in ihren Online-Shops in Deutschland, Österreich und Spanien Produkte anderer Händler an und steigerten ihre Umsätze in diesem Segment im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres um 121 Prozent. Ende Juli nutzten Ceconomy zufolge mehr als 1000 Händler die Marktplätze und präsentierten dort knapp 1,2 Millionen Produkte.