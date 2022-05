dpatopbilder - Hendrik Wüst (l, CDU) und Mona Neubaur, (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd Landtag CDU und Grüne starten Sondierungen zu möglicher Koalition Von dpa | 23.05.2022, 17:35 Uhr

In Nordrhein-Westfalen bahnt sich die erste schwarz-grüne Koalition für das einwohnerstärkste Bundesland an. Schon in dieser Woche wollen CDU und Grüne Sondierungsgespräche führen. Zwei Wochen nach der Landtagswahl sollen dann erste Beschlüsse folgen.