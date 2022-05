ARCHIV - Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW und Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd NRW-Koalition NRW-Koalition: CDU und Grüne im Endspurt ihrer Sondierungen Von dpa | 27.05.2022, 13:32 Uhr | Update vor 39 Min.

CDU und Grüne biegen auf die Zielgerade ihrer Sondierungsgepräche für eine mögliche schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen ein. Beide Parteien setzten ihren Austausch am Freitag in Düsseldorf fort. Angestrebt war, noch bis zum Abend zu einem belastbaren Ergebnispapier zu kommen, auf dessen Grundlage Spitzengremien beider Parteien am Wochenende über die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden sollen. Bislang haben CDU und Grüne noch nie gemeinsam im bevölkerungsreichsten Bundesland regiert.