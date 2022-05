Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young Landespolitik CDU und Grüne: Erste Runde der Koalitionsverhandlungen Von dpa | 30.05.2022, 14:13 Uhr | Update vor 46 Min.

CDU und Grüne wollen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen starten. Facharbeitsgruppen sollen in dieser Woche beginnen, bei den wichtigsten Themen möglichst konkret auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, hieß es aus Kreisen beider Parteien. Falls das gelingt, würde damit das erste schwarz-grüne Bündnis Nordrhein-Westfalens geschmiedet.