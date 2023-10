Parteien CDU: Selbstanzeige wegen Parteispende an Kölner Verband Von dpa | 10.10.2023, 19:49 Uhr | Update vor 1 Std. CDU-Logo Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die CDU hat nach einer Parteispende an ihren Kölner Kreisverband „prophylaktisch“ Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht. Das sei am 28. September „auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln“ erfolgt, hieß es von der Bundespartei am Dienstagabend auf dpa-Anfrage. Im Rahmen einer Überprüfung habe der Vorstand der Kölner CDU festgestellt, dass es sich bei einer Spende von 2017 um eine möglicherweise unzulässige Spende - eine sogenannte Erwartungsspende - gehandelt haben könnte. Das ARD-Politikmagazin „Kontraste“ und „Zeit online“ hatten zuvor über die Selbstanzeige der CDU-Bundesgeschäftsstelle berichtet.