Wahlforscher CDU punktet mit Ansehen, Kandidat und älteren Wählern Von dpa | 15.05.2022, 20:28 Uhr

Die CDU verdankt ihren Erfolg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nach Ansicht von Wahlforschern ihrem Spitzenkandidaten Hendrik Wüst, ihrem guten Ansehen sowie einer älteren Wählerschaft. Inhaltlich zeige die CDU aber relative Defizite, heißt es in der am Sonntagabend veröffentlichen Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Auch die SPD habe mit Ansehen und sozialen Themen gepunktet, „ihr Spitzenkandidat bleibt aber blass“.