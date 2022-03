CDU-Präsidiumsmitglied Caspary FOTO: Patrick Seeger Landtagswahlen CDU-Präsidiumsmitglied: Chancen auf Wahlsieg in NRW und Kiel Von dpa | 28.03.2022, 09:49 Uhr | Update vor 2 Std.

Das CDU-Präsidiumsmitglied Daniel Caspary sieht im Wahldesaster der Saar-CDU kein Vorzeichen für Niederlagen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai. „Wir haben auch nach der Wahl gestern große Chancen, die beiden Landtagswahlen in den beiden anderen Bundesländern zu gewinnen. Da gelten ganz andere Themen und andere Regeln“, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament am Montag vor Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.