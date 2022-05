Hendrik Wüst geht nach seinem Statement im Anschluss an die Landesvorstandssitzung seiner Partei. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd Parteien CDU-Landesvorstand gibt grünes Licht für Sondierungen in NRW Von dpa | 16.05.2022, 21:14 Uhr

Einen Tag nach der gewonnenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat der CDU-Landesvorstand grünes Licht gegeben für Sondierungsgespräche mit SPD, Grünen und FDP. „Die Einladungen gehen heute noch raus“, sagte CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montagabend nach der Sitzung in Neuss.