ARCHIV - André Kuper (CDU), Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner Landespolitik CDU-Fraktion nominiert André Kuper zum Landtagspräsidenten Von dpa | 24.05.2022, 13:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Die CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat André Kuper erneut zum Landtagspräsidenten nominiert. Dies sei in der Fraktionssitzung am Dienstag einstimmig beschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Fraktion. Der 61-Jährige hat das protokollarisch höchste Amt im Land seit 2017 inne.