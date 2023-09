Ermittlungen CDU-Büro in Köln beschmiert: Stein gegen Scheibe geworfen Von dpa | 15.09.2023, 14:45 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben die gläserne Eingangstür eines CDU-Büros in Köln mit einem Stein beschädigt und die Fassade beschmiert. Der Staatsschutz habe - wie in Fällen mit möglichem politischen Bezug üblich - die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Kölner CDU teilte mit, es habe einen feigen Anschlag auf die Geschäftsstelle gegeben, man verurteile die Tat auf das Schärfste.