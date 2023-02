Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Erdbeben Care: Schneefall behindert Rettungseinsätze Von dpa | 06.02.2023, 18:46 Uhr

Ein drohender Schneesturm könnte die Situation in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien nach Einschätzung der Hilfsorganisation Care deutlich verschärfen. Aktuell befinden sich unzählige Menschen aufgrund von Warnungen vor Nachbeben oder, weil ihre Häuser und Unterkünfte eingestürzt sind, im Freien - trotz eisiger Kälte, wie Care am Montag in Bonn mitteilte.