Ermittlungen „Captain-America"-Räuber festgenommen - U-Haft Von dpa | 06.10.2023, 15:19 Uhr

Nach intensiven Ermittlungen ist ein 38-Jähriger in Hamm festgenommen worden, der zwischen 2020 bis 2023 mindestens sieben Raubüberfälle begangen haben soll. Der Tatverdächtige sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.