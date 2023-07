Cannabis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Durchsuchung Cannabis-Plantage mit knapp 1000 Pflanzen entdeckt Von dpa | 12.07.2023, 15:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Cannabis-Plantage mit knapp 1000 Pflanzen haben Polizisten bei der Durchsuchung eines Gebäudekomplexes in Velbert zwischen Essen und Wuppertal entdeckt. Neben einem zur professionellen Plantage umgebauten Raum seien bereits weitere Gebäudeteile für einen zusätzlichen Anbau von den Tätern vorbereitet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass mit der Plantage ein jährlicher Umsatz von bis zu 1,2 Millionen Euro zu erzielen gewesen wäre. Personen seien bei der Durchsuchung, an der Spezialkräfte beteiligt waren, nicht angetroffen worden. Im Vorfeld hatten die Behörden Hinweise auf die Plantage.