Cannabis-Legalisierung: Lehrgang für Hanfanbauer geplant Von dpa | 10.05.2023, 16:04 Uhr

Mit Blick auf die geplante Legalisierung in Deutschland plant die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit einem auf den Cannabisbereich spezialisierten Pharmagroßhändler einen Lehrgang für Fachleute, die professionell Hanf anbauen. Es sei ein Weiterbildungslehrgang zum „zertifizierten Cannabis-Fachkultivierer“ geplant, teilte die Firma Kineo Medical mit Standorten in Düsseldorf, Frankfurt und Hanau am Mittwoch mit. Die Landwirtschaftskammer bestätigte, mit dem Unternehmen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet zu haben.