Signal Iduna Park Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Signal Iduna Park BVB-Weihnachtssingen: Chor aus 71.000 Menschen erwartet Von dpa | 11.12.2022, 03:18 Uhr

„Stille Nacht“ statt Fangesang: Wo es sonst am Wochenende schon mal hitzig zugehen kann, wird es am Sonntag besinnlich: In Dortmund treffen sich Zehntausende Menschen zum gemeinsamen Singen im Stadion.