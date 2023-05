Dortmund vor dem Meisterschaftsfinale Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Bundesliga BVB-Fans beten für Meisterschaft Von dpa | 26.05.2023, 16:22 Uhr

Auf die Meisterschaft hoffen am Samstag alle BVB-Fans - einige von ihnen haben schon am Freitag ihren (Fußball-) Gott um guten Willen gebeten. In der Dreifaltigkeitskirche unweit des Borsigplatzes fand am Nachmittag ein Gottesdienst zum Saisonfinale statt. Fans in schwarz-gelber Kleidung sangen gemeinsam unter anderem die Vereinshymne sowie „Wer wird Deutscher Meister“ und „You'll never walk alone“.