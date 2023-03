Busunfall bei Schulausflug - Vier Kinder verletzt Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa up-down up-down Verkehr Busunfall bei Schulausflug: Vier Kinder verletzt Von dpa | 01.03.2023, 13:44 Uhr

Auf der Autobahn 42 in Höhe Gelsenkirchen sind bei einem Busunfall vier Schulkinder verletzt worden. Die Schulklasse aus England war am Mittwochmorgen zu einem Ausflug unterwegs, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus noch unklarer Ursache sei der Bus in Fahrtrichtung Dortmund seitlich an einem Lastwagen entlanggeschrammt. Dabei sei die Beifahrerseite des Busses beschädigt worden.